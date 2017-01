İngiltere'den Trump'a Putin uyarısı!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a İngiltere'den uyarı geldi. İngiliz başbakan Theresa May, Donald Trump'ı Rus lider Vladimir Putin'e karşı dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.İngiltere Başbakanı May, Philadelphia'daki Cumhuriyetçi Parti liderleri toplantısında ABD-İngiltere ilişkileri konusunda değerlendirmelerde bulunduKonuşmasının önemli bir bölümünde iki ülke arasındaki ilişkilerin "güçlü ve sağlam" olduğunu anlatan May, ABD ile İngiltere'nin aynı ilkeler etrafında dünya meselelerine baktığını vurguladı.Daha önce Rusya ile ilişkileri düzeltmek istediğini ifade eden Trump'a "tedbirli olması" tavsiyesinde bulunan May, "Rusya'ya gelince, Başkan Reagan'ın da Mihail Gorbaçov ile müzakere ederken takındığı 'güven, fakat doğrula' tavrını takınmakta fayda var. Ayrıca Başkan Putin'e gelince 'ilişki kur ama dikkatli ol' tavsiyesinde bulunurdum." ifadelerini kullandı.Rusya'nın Kırım'daki işgalini de eleştiren May, Moskova'nın adımlarının dikkatli ve yakından izlenmesi gerektiğini dile getirdi.May, ABD ile İngiltere'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadelede çok kararlı iki ortak olduğunu belirtti.DEAŞ'ın İslam dininin adını kullanarak yaptığı işlerin tüm Müslümanlara mal edilemeyeceğini vurgulayan Theresa May, İngiltere'de de çok sayıda Müslüman vatandaşın üretken ve barışçıl şekilde yaşadığını anlattı.İran'la nükleer anlaşmaya da değinen May, anlaşmanın zorluklar ve dikkatle takip edilmesi gereken maddelerle dolu olduğunu ancak işlediği ölçüde Tahran'ın nükleer silah edinmesini engellediğini kaydetti.May ayrıca, uluslararası kurumların fonksiyonlarının çok önemli olduğunu ancak bu kurumların sorgulanır hale geldiğini ve reform ihtiyacının öne çıktığını sözlerine ekledi.Başkent Washington'da bugün Trump ile görüşecek İngiltere Başbakanı May, 20 Ocak'ta görevi devralan yeni ABD Başkanı'nın ilk yabancı diplomatik konuğu olacak.HABERTURK