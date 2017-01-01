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İngiltere'den Türkiye'deki vatandaşlara uyarı

İngiltere'den Türkiye'deki vatandaşlara uyarı.12622
  • Giriş : 01.01.2017 / 11:37:00

İngiltere, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarını dikkatli olmaları hususunda uyardı.

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İngiltere'den İngiliz vatandaşlarına büyükelçilik aracılığıyla uyarıda bulunuldu. 

Uyarıda, Türkiye'de bulunan İngiliz vatandaşlarının saldırı ihtimallerine karşı dikkatli olması gerektiğinin altı çizildi.

İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübüne yapılan terör saldırısı sonrasında İngiltere Büyükelçiliği vatandaşlarına "dikkatli olun" uyarısı yaptı.

Büyükelçilik internet sitesinden yapılan uyarıda; "İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübünde meydana gelen ciddi olayların ardından, yerel yetkililerin talimatlarına uymanızı ve dikkatli olmanızı öneriyoruz. Daha ayrıntılı bilgi edinebilmek için yerel yetkililer ile görüşmelerimiz sürüyor" denildi.

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