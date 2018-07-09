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İngiltere Dışişleri Bakanı istifa ettiğini açıkladı

İngiltere Dışişleri Bakanı istifa ettiğini açıkladı.14903
  • Giriş : 09.07.2018 / 17:25:00

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson istifa ettiğini açıkladı.

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Ada'da dün istifasını veren Brexit Bakanı'ndan sonra İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da istifa ettiğini açıkladı. Konuya ilişkin İngiltere Başbakanı Theresa May'in ofisinden açıklama geldi.

Açıklamada, "Bu öğlen Başbakan May, Johnson'ın istifasını kabul etti. Kısa zamanda yerine atanacak kişi açıklanacak. Başbakan hizmetlerinden dolayı Boris'e teşekkür ediyor." ifadeleri kullanıldı.

BREXIT BAKANI DA İSTİFA ETMİŞTİ

Brexit Bakanı David Davis de dün istifasını duyurmuştu. İstifa sonrası açıklama yapan Davis, Muhafazakar Parti Genel Başkanlığı'na aday olmadığını açıklamıştı. Davis'in istifasını yardımcıları Steve Baker ve Suella Braverman'ın istifaları izledi.

İngiltere basını da Davis'in istifasının kabinede köklü değişikliklere neden olabileceği yorumunu yaptı.

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