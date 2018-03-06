İngiltere, Dünya Kupası'ndan çekilebilir!
Şok açıklama İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'dan geldi. Johnson, Wiltshire bölgesinde zehirlenerek hastaneye kaldırılan çifte ajan Sergei Skripal'in zehirlenmesinde Rusya'nın parmağı olduğunu belirtti.
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiltere Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, çifte ajan Sergei Skripal İngiltere'de zehirlenmesiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Boris Johnson, Rusya vatandaşı olan ve İngiliz istihbarat birimi MI6 için çalışan Skripal'ın zehirlenmesinin arkasında Rusya'nın olduğunun kanıtlanması durumunda İngiltere'nin Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndan çekilebileceğini açıkladı.
Durumu rahatsız edici olarak tanımlayan Johnson, olayda bir devletin parmağının olduğunun anlaşılması durumunda uygun ve kuvvetli bir şekilde cevap verileceğini belirtti.
HÜRRİYET
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