Facebook Twitter Rss

İngiltere, Dünya Kupası'ndan çekilebilir!

İngiltere, Dünya Kupası'ndan çekilebilir!.17626
  • Giriş : 06.03.2018 / 17:41:00

İngiltere'nin Dünya Kupası'ndan çekilme kararı aldığı öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Şok açıklama İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'dan geldi. Johnson, Wiltshire bölgesinde zehirlenerek hastaneye kaldırılan çifte ajan Sergei Skripal'in zehirlenmesinde Rusya'nın parmağı olduğunu belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiltere Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, çifte ajan Sergei Skripal İngiltere'de zehirlenmesiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Boris Johnson, Rusya vatandaşı olan ve İngiliz istihbarat birimi MI6 için çalışan Skripal'ın zehirlenmesinin arkasında Rusya'nın olduğunun kanıtlanması durumunda İngiltere'nin Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndan çekilebileceğini açıkladı.

Durumu rahatsız edici olarak tanımlayan Johnson, olayda bir devletin parmağının olduğunun anlaşılması durumunda uygun ve kuvvetli bir şekilde cevap verileceğini belirtti.

HÜRRİYET

Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş PFDK'da

Almanya'dan Salih Müslim yanıtı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş PFDK'da

Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş PFDK'da

Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi.

İtalyan ekibi, Beşiktaşlı oyuncuya talip oldu

İtalyan ekibi, Beşiktaşlı oyuncuya talip oldu

İtalyan ekibi Lazio, Beşiktaşlı oyuncu Mitrovic'e talip oldu.

 

Şenol Güneş'ten Aykut Kocaman'a cevap

Şenol Güneş'ten Aykut Kocaman'a cevap

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Aykut Kocaman'ın sözlerine yanıt verdi.

Beşiktaş şampiyonluk yarışında tam gaz: 0-2

Beşiktaş şampiyonluk yarışında tam gaz: 0-2

Beşiktaş, zorlu takibi Trabzonspor'u 2-0 yenerek hanesine 3 puanı yazdırdı.

 

Burak Yılmaz'dan flaş Beşiktaş iddiası

Burak Yılmaz'dan flaş Beşiktaş iddiası

Trabzonsporlu oyuncu Burak Yılmaz'dan Beşiktaş ile ilgili açıklama yaptı.

Aykut Kocaman'dan Volkan'a sert sözler

Aykut Kocaman'dan Volkan'a sert sözler

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçında yaşanan depremin etkisi devam ediyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya