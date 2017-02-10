İngiltere Genelkurmay Başkanı Ankara'da
İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Peach, Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı'nı ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile toplantı gerçekleştiren Peach askeri törenle karşılandı.
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