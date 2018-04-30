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İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd istifa etti

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd istifa etti.11632
  • Giriş : 30.04.2018 / 10:51:00

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd'un istifa ettiği duyuruldu.

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İngiltere'de büyük şok. Bakanlığın göçmenlere yönelik sınır dışı uygulamaları konusunda parlamentoyu yanlış bilgilendirdiği ifşa olan İçişleri Bakanı Amber Rudd istifa ettiği duyuruldu.

Rudd’un istifasının Başbakan Theresa May tarafından kabul edildiği bildirildi. Rudd, 2. Dünya Savaşı sonrasında başta Karayipler olmak üzere, eski kolonilerden işçi olarak ülkeye gelen göçmenlerin zorla sınır dışı edilmesine yönelik uygulamaları nedeniyle muhalefetin hedefi durumundaydı.

Rudd, sınır dışı uygulamasında bakanlık içinde sayısal hedefler koyulduğu yönündeki iddialarla ilgili, parlamentonun konuya dair araştırma komisyonu önünde “bilgisi olmadığını” söyleyerek, kendisini savunmuştu. Ancak uygulamanın Rudd’un talimatı ve bilgisi çerçevesinde hayata geçirildiği ortaya çıkmıştı. Son olarak Rudd’un sınır dışı uygulamasındaki sayısal hedefleri Başbakan May’e aktardığı bir mektup basına sızmıştı.

Rudd’un adı İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti’nin potansiyel lider adayları arasında da geçiyordu. Rudd, Kasım ayından bu yana May hükümetinden istifa eden 4. bakan oldu. Daha önce Savunma Bakanı Michael Fallon, Başbakan Yardımcısı Damian Green ve Eğitim Bakanı Justine Greening istifalarını vermişti.

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