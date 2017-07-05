İngiltere Manchester'da alarm verildi
İngiltere'de alarm. Manchester'da 3 nolu terminalde paket paniği yaşanıyor. Havalimanı yönetimi resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada paketin incelendiğini duyurdu.
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