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İngiltere Manchester'da alarm verildi

İngiltere Manchester'da alarm verildi.17029
  • Giriş : 05.07.2017 / 12:25:00
  • Güncelleme : 05.07.2017 / 13:49:16

İngiltere Manchester'da 3 nolu terminalde peket paniği yaşanıyor.

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İngiltere'de alarm. Manchester'da 3 nolu terminalde paket paniği yaşanıyor. Havalimanı yönetimi resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada paketin incelendiğini duyurdu.

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