Facebook Twitter Rss

İngiltere'nin başkentinde terör seviyesi düştü

İngiltere'nin başkentinde terör seviyesi düştü.24722
  • Giriş : 17.09.2017 / 17:51:00
  • Güncelleme : 17.09.2017 / 17:54:53

İngiltere'nin başkenti Londra'da terör unsurlarına yönelik düzenlenen operasyonlar sonrası kentte terör tehdidi seviyesi düşürüldü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

İngiltere'de peş peşe gelen terör saldırılarının ardından terörist unsurlarla mücadele eden güvenlik güçleri, Londra metrosundaki patlamayla ilgili 21 yaşındaki ikinci kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Londra polisinden yapılan açıklamada, dün gece yerel saatle 23.50de (TSİ 01.50), 21 yaşındaki bir erkeğin Londra'nın batısındaki Hounslow bölgesinde gözaltına alındığı kaydedildi.

TERÖR SEVİYESİ DÜŞÜRÜLDÜ

Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Amber Rudd, gerçekleştirilen terör operasyonları sonrası terör seviyesinin "kritik"ten "ciddi"ye düşürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, şüphelinin terör yasası çerçevesinde gözaltına alındığı ve Londranın güneyindeki bir karakolda tutulduğu belirtildi.

Dün sabah da ülkenin güneydoğusundaki Dover Limanında 18 yaşındaki bir erkeğin soruşturma kapsamında gözaltına alındığı duyurulmuştu. Polis, bu gözaltını "önemli" olarak nitelendirmişti.

İngiliz emniyeti, güvenlik kamerası kayıtlarından ve görgü şahitlerinin ifadelerinden yola çıkarak zaman ayarlı olduğu belirlenen bombayı vagona bırakan kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Cuma sabahı yerel saatle 08.20de (TSİ 10.20) Londra'nın güneybatısındaki Parsons Green istasyonunda metro vagonuna konulan el yapımı patlayıcı infilak etmişti. İngiliz polisi, 30 kişinin yaralandığı olayın terör saldırısı olduğunu belirtmiş ve beyaz bir kova içindeki bombanın tam olarak patlatılamadığını bildirmişti.

Britanya polisi, geçtiğimiz gün Londra metrosunda patlayan zaman ayarlı patlayıcıyla ilgili olarak dün bir kişiyi gözaltına almıştı.

Polisten yapılan açıklamada, soruşturmada önemli aşama kaydedildiği belirtilirken, dün gözaltına alınan kişinin 18 yaşında olduğu ifade edilmişti. Geçtiğimiz gün Londra metrosuna bırakılan beyaz bir kutu patlamış, patlama ve sonrasında yaşanan izdiham nedeniyle 29 kişi yaralanmıştı.

Habertürk

Eşit şart talebi: Kadınlarda aynısını almalı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İran'dan uyarı: Sınır kapılarımızı kapatırız

İran'dan uyarı: Sınır kapılarımızı kapatırız

İran, IKBY'nin olası bir bağımsızlık ilanında sınır kapılarını kapatacaklarını açıkladı.

Suudi Arabistan'da flaş Krallık iddiası!

Suudi Arabistan'da flaş Krallık iddiası!

Suudi Arabistan'da son dönemde gerçekleşen gözaltıların ardından krallığa Veliaht Prens Muhammed bin

 

Almanya'da skandal görüntüler

Almanya'da skandal görüntüler

Almanya'da yine terör örgütünün ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın bayrak ve posterleri açıldı.

Rusya PKK'yı vurdu

Rusya PKK'yı vurdu

Rusya donanmasına ait savaş uçakları, terör örgütü PKK'yı vurdu.

 

Barzani referandumu erteleme teklifini reddetti

Barzani referandumu erteleme teklifini reddetti

IKYB lideri Mesud Barzani referandumu erteleme teklifini reddetti.

Londra'da olay! Polis müdahale ediyor

Londra'da olay! Polis müdahale ediyor

Sabah saatlerinde panik yaşayan Londra'da bir olay daha patlak verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya