İnönü'nün koruması gözaltına alındı
Cumhuriyet Halk Partili Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması Mehmet Ali Başkale, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı.
Sabah'ın haberine göre; Mehmet Ali Başkale'nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
Mehmet Ali Başkale; 8 Temmuz 2018 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu.
Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, 8 Ağustos 2018 tarihinde açıklamada bulunmuş ve "Belediye personelimizin Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edilmiştir. Eleştiri ve hakareti birbirine karıştırmak, seçilmişlere karşı uygunsuz dil kullanmak asla kabul edebileceğim bir şey değildir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullanmıştı.
SABAH
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