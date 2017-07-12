İnönü savcılığa ifade verdi
Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, savcılığa giderek Şişli'de bir inşaar firmasının projesinin birden fazla kez durdurulmasına ilişkin yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.
Soruşturma kapsamında 4 belediye çalışanın daha ifadesinin alındığı öğrenildi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
FETÖ'nün medya ayağına operasyon
FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik büyük bir operasyon başlatıldı.
FETÖ'nün 'iyi polisi' Akın Öztürk!
FETÖ'nün kilit isimlerinden Akın Öztürk ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde operasyon başladı
FETÖ soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlar Boğaziçi Üniversitesi'ne sıçradı.
Avusturya'dan skandal yasak
Avusturya'dan 15 Temmuz öncesi Türkiye ile ilgili skandal bir karar geldi.