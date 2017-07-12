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İnönü savcılığa ifade verdi

İnönü savcılığa ifade verdi.12467
  • Giriş : 12.07.2017 / 11:31:00

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, savcılığa giderek ifade verdi.

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Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, savcılığa giderek Şişli'de bir inşaar firmasının projesinin birden fazla kez durdurulmasına ilişkin yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

Soruşturma kapsamında 4 belediye çalışanın daha ifadesinin alındığı öğrenildi.

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