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İnönü ve Özal'ın eşyaları çalındı

İnönü ve Özal'ın eşyaları çalındı.13035
  • Giriş : 13.01.2018 / 10:38:00

Ünlü siyasetçiler İsmet İnönü ve Turgut Özal'ın eşyaları çalındı.

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Malatya'da bulunan Turgut Özal Müzesi'nde büyük şok. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a ait arı logosu bulunan saat ile İsmet İnönü'nün köstekli saat, pirinç mühürünün kaybolduğu ortaya çıktı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Malatya’daki müzelerde denetimlerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişleri, Turgut Özal ve İsmet İnönü müzelerinde 5 eserin kaybolduğunu tespit etti.

Müfettişler, İnönü Üniversitesi bünyesinde kurulan Turgut Özal Müzesi koleksiyonundan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a ait olan ve kadranında Anavatan Partisi’nin arı logosu bulunan saat ile metal dürbünün kaybolduğunu belirledi. Özel İsmet İnönü Müzesi koleksiyonundaki köstekli saat, pirinç mühür ve plaket ile kutusunun da bulunamadığı rapor edildi.

Kaybolan eserlerle ilgili soruşturma başlatılırken, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 8 Ocak 2018 tarihli yazısı ile tüm müzeler, koleksiyonerler ve müzayede salonları uyarıldı.

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