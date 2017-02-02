İnşaatta çalışan tıp öğrencisinin acı sonu
Tıp fakültesinde okuyan Remzi Ersu, sömestr tatilinde para kazanmak uğruna İstanbul'a gelerek inşaatta çalışmaya başladı. 22 yaşındaki genç öğrencinin üzerine düşen beton blok hayata gözlerini yummasına neden oldu.
Olay, Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Remzi Ersu, sömestr tatilini geçirmek için Van'dan İstanbul'a geldi. Tatilde para kazanmak isteyen Ersu, yeğeni Sefer Deli'nin yanında bir inşaatta çalışmaya başladı.
İnşaat çalışması sırasında vinç tarafından kaldırılan beton blok vincin halatının kopmasıyla birlikte üniversite öğrencisi Ersu ve yeğeni Deli'nin üzerine düştü. Diğer çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ersu ve Deli sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
AİLE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Talihsiz öğrenci Ersu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi duyan talihsiz gencin yakınları hastaneye akın etti. Ersu'nun yakınları gözyaşlarına boğulurken, ağır yaralanan Sefer Deli'nin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.
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