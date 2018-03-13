İnşaatta göçük meydana geldi: 2 işçi öldü
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadir ilçesinde korkunç bir iş kazası yaşandı. İnşaatın 2. katında beton dökülürken çökme yaşandığı, bu sırada orada bulunan 6 işçinin de molozların arasında kaldığı öğrenildi.
Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, yaralı işçileri molozların arasından çıkararak kentteki hastanelere kaldırdı.
İşçilerden Ali Topuz (47), Necip Fazıl Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Molozların altında bir işçi daha kaldığı ihbarı üzerine olay yerine iş makineleri sevk edildi. Kepçeyle yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından işçilerden Yusuf Topuz'un cesedine ulaşıldı. Hastanelerde tedavisi süren 5 işçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
HÜRRİYET
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