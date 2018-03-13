Facebook Twitter Rss

İnşaatta göçük meydana geldi: 2 işçi öldü

İnşaatta göçük meydana geldi: 2 işçi öldü.26341
  • Giriş : 13.03.2018 / 15:50:00

Kahramanmaraş'ta inşaatta meydana göçük meydana geldiği öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadir ilçesinde korkunç bir iş kazası yaşandı. İnşaatın 2. katında beton dökülürken çökme yaşandığı, bu sırada orada bulunan 6 işçinin de molozların arasında kaldığı öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, yaralı işçileri molozların arasından çıkararak kentteki hastanelere kaldırdı.

İşçilerden Ali Topuz (47), Necip Fazıl Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Molozların altında bir işçi daha kaldığı ihbarı üzerine olay yerine iş makineleri sevk edildi. Kepçeyle yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından işçilerden Yusuf Topuz'un cesedine ulaşıldı. Hastanelerde tedavisi süren 5 işçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

HÜRRİYET

Çakar, F.Bahçe-G.Saray maçının skorunu verdi

Trump, Tillerson'u kovdu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Bakanlık'tan düşen jet için açıklama

Bakanlık'tan düşen jet için açıklama

Ulaştırma Bakanlığı'ndan düşen Jet ile ilgili açıklama geldi.

Diyarbakır'da 2 asker şehit!

Diyarbakır'da 2 asker şehit!

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 2 askerin şehit olduğu açıklandı.

 

Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 40 gözaltı

Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 40 gözaltı

Bu sabah Eskişehir merkezli 8 ilde polis ekipleri harekete geçti.

Dışişleri Bakanı kritik tarihi açıkladı

Dışişleri Bakanı kritik tarihi açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Menbiç ile ilgili kritik tarihi açıkladı.

 

TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan son dakika açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

Subaylara FETÖ operasyonu

Subaylara FETÖ operasyonu

FETÖ soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'nda operasyon yapıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya