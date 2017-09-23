Facebook Twitter Rss

İnsan değil suç makinesi!

İnsan değil suç makinesi!.28870
  • Giriş : 23.09.2017 / 16:52:00

İstanbul'da polisin dur ihtarına uymayan kişilerin birer suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Polisin şüphelendiği iki kişi dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışınca kovalamaca başladı. Sonuç her zaman ki gibi, aynı...

Bağcılar'da polisin şüphelenerek durdurmak istediği araçtaki E.K. ateş açarak kaçmaya çalıştı. E.K. polisin karşı ateşiyle yaralı olarak yakalandı. Araçta uyuşturucu bulunurken E.K. ve yanındaki kişinin çok sayıda suç kaydı çıktı.

Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde öğle saatlerinde uygulama yapan Yunus ekipleri, bir araçta bulunan 2 kişiden şüphelenerek durdurdu.

Araç durduğunda şüphelilerden Ö.C. indi ancak sürücü koltuğundaki E.K. araçla kaçmaya başladı. Polisle şüpheli arasındaki kovalamaca Güneşli Mahallesi ara sokaklarına kadar sürdü. Polis E.K.'yı 1279. Sokak'ta sıkıştırdı. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan E.K. bu sırada kendisini kovalayan polislere ateş açtı. Polis E.K.'ya silahla karşılık verdi ve şüpheli yaralı olarak yakalandı. E.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada satışa hazır halde uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden E.K.'nın cezaevi firarisi olduğu ve "Uyuşturucu İmalatı ve Ticareti ile Göçmen Kaçakçılığı" suçlarından arandığı, ayrıca "Adam Yaralama, Uyuşturucu İmalatı ve Ticareti Yapmak, Resmi Belgede Sahtecilik, Oto Hırsızlığı ve Aile İçi Şiddet" suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Diğer şüpheli Ö.C.'nin ise, "Yaralama, Uyuşturucu İmalatı ve Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Bulundurmak ve Kullanmak ve 3 adet Tehdit" suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler emniyette sorguya alındı.

HÜRRİYET

Aleyna yaptı yapacağını!

Özcan Deniz o iddiayı doğruladı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İstanbulluların dikkatine! Bu yollar kapalı!

İstanbulluların dikkatine! Bu yollar kapalı!

İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak. Çünkü İstanbul'da bir "bisiklet etkinliği yapılacak.

PKK yüzünden yol kapandı

PKK yüzünden yol kapandı

PKK'lı teröristler yüzünden Tunceli-Pülümür karayolu trafiğe bir süre kapalı kaldı.

 

Sincar'da PKK ile o örgüt arasında çatışma!

Sincar'da PKK ile o örgüt arasında çatışma!

Sincar'da PKK ile İran destekli Haşdi Şabi arasında çatışma çıktı.

Kpcaeli merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi

Kpcaeli merkezli 16 ilde operasyon düzenlendi

FETÖ soruşturması kapsamında 16 ilde operasyonlar düzenlendi.

 

6 ilde ByLock operasyonu: Gözaltılar var

6 ilde ByLock operasyonu: Gözaltılar var

FETÖ soruşturması kapsamında 6 ilde operasyonlar düzenlendi.

Kocaeli'de açıklarında facia!

Kocaeli'de açıklarında facia!

Kocaeli açıklarında içinde göçmenlerin bulunduğu tekne battı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya