İnsanlığın öldüğü an!
İzmir'in Aliağa ilçesinde vicdanları yaralayan bir görüntü güvenik kamerasına yansıdı. Zararsız bir şekilde kaldırımda oturan köpeğin yanından geçtiği sırada tüm gücüyle tekme atan şahsın görüntüsü, büyük tepki topladı.
Mia isimli sahipli bir köpek kaldırımda oturduğu sırada, yolda geçen bir şahıs tarafından tekme ile bulunduğu yerden savruldu. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan olayda, tekme atan şahsın yanındaki kişinin de gülümsediği görülüyor.
Köpeğin sahibi, videoyu sosyal paylaşım sitesinde yayınlayarak, "Dün akşam saatlerinde Aliağa çarşıya yakın yaşandı bu olay. Videoda gördüğünüz şerefsiz bu güzel köpeğin Mia'nın canını yakarak kaybolmasına sebep oldu. Mia'yı gören, bu şerefsizi tanıyan bilen, lütfen bildirsin. Kızımızı arıyoruz" notunu paylaştı.
Köpeğin sahibi, daha sonra Mia isimli köpeğin bulunduğunu duyurdu.
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