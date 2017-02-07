Facebook Twitter Rss

Instagram'ın vergi kaçakçıları

Instagram'ın vergi kaçakçıları.14290
  • Giriş : 07.02.2017 / 17:05:00
  • Güncelleme : 07.02.2017 / 17:05:52

Sosyal medyadaki annebebek.comm gibi sayfaların vergilerini ödemeden gelir elde ettiği ortaya çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Sosyal medyada vergisiz kazanç ayyuka çıktı. Bazı sayfa sahipleri, sümen altından aldıkları paralarla reklam yapıyor.

Özellikle Instagram hesaplarından yapılan reklamlardan vergi kaçırma alışkanlık haline geldi. Bunun başlıca nedeni ise denetimsizlik. Sosyal medya ve ekonomi uzmanları, bu hesapların sahibi olan vatandaşların devleti büyük zarara uğrattığını belirtiyor.

ANNEBEBEK.COMM SAYFASI BAŞKALARINI DA SUÇLUYOR

Elde edilen bilgilere göre Instagram’da yayın yapan annebebek.comm, reklamlardan büyük gelirler elde etmesine rağmen elde ettiği gelirlerden vergisini ödemiyor. Bir çok mecradan reklam alan annebebek.comm sayfasının sahibi Ayşe Güner, başka sayfaların da vergisiz kazanç elde ettiğini ileri sürerek çoğunun polis eşi olduğunu söylediği kişileri de kendisi gibi vergi kaçırmakla suçluyor.

PARA VE HAPİS CEZASI VAR

Üstelik Güner, vergisiz kazanç elde etmenin cezasını sadece Instagram’daki sayfasının kapatılması zannediyor. Ancak Maliye Bakanlığı’nın bu konuda yaptırımları son yıllarda çok sert. Yüz binlerce şahıs ve kuruluş, kayıt dışı gelir elde etmenin cezasını büyük para cezaları ödeyerek çekti. Bu cezalandırma sisteminde, elde edilen gelirin çok üzerinde cezalar veriliyor. Ayrıca vergi kaçırmanın hapis cezası da bulunuyor.

MALİYE BAKANLIĞI BUNA NE DİYECEK?

Şimdi Maliye Bakanlığı’nın Instagram sayfalarındaki annebebek.comm gibi sayfaların kayıt dışı geliriyle ilgili nasıl bir yaptırımda bulunacağı bekleniyor. Daha önce yapılan cezai işlemlerde sosyal medyadaki kullanıcılara da toplamda milyonlarca lira cezalar kesildiği biliniyor.

Sırrı Sakık açıkladı! Görevden uzaklaştırıldı

HDP'li vekil Dilek Öcalan gözaltına alındı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Halkbank toplam 1000 personel alacak

Halkbank toplam 1000 personel alacak

Binlerce işsize müjdeli haber geldi. Halkbank toplam 1000 personel alacak.

Bakan Canikli'den varlık fonu açıklaması

Bakan Canikli'den varlık fonu açıklaması

Başbakan Yardımcısı Canikli, Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

Kritik veri sonrası dolarda hızlı düşüş!

Kritik veri sonrası dolarda hızlı düşüş!

ABD tarım istihdam verisinin açıklanması sonrası dolarda düşüş yaşandı.

Garanti Bankası da promosyon için imzaladı

Garanti Bankası da promosyon için imzaladı

Garanti Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzaladı.

 

İstanbul'da zam şampiyonu kabak oldu

İstanbul'da zam şampiyonu kabak oldu

İstanbul'da zam şampiyonu yüzde 100'lük artış ile kabak oldu.

İstanbul'da kiralar yüzde 30 düştü

İstanbul'da kiralar yüzde 30 düştü

İstanbul'da artan kiralık konutlar fiyatların yüzde 30 düşmesine neden oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya