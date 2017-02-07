Instagram'ın vergi kaçakçıları
Sosyal medyada vergisiz kazanç ayyuka çıktı. Bazı sayfa sahipleri, sümen altından aldıkları paralarla reklam yapıyor.
Özellikle Instagram hesaplarından yapılan reklamlardan vergi kaçırma alışkanlık haline geldi. Bunun başlıca nedeni ise denetimsizlik. Sosyal medya ve ekonomi uzmanları, bu hesapların sahibi olan vatandaşların devleti büyük zarara uğrattığını belirtiyor.
ANNEBEBEK.COMM SAYFASI BAŞKALARINI DA SUÇLUYOR
Elde edilen bilgilere göre Instagram’da yayın yapan annebebek.comm, reklamlardan büyük gelirler elde etmesine rağmen elde ettiği gelirlerden vergisini ödemiyor. Bir çok mecradan reklam alan annebebek.comm sayfasının sahibi Ayşe Güner, başka sayfaların da vergisiz kazanç elde ettiğini ileri sürerek çoğunun polis eşi olduğunu söylediği kişileri de kendisi gibi vergi kaçırmakla suçluyor.
PARA VE HAPİS CEZASI VAR
Üstelik Güner, vergisiz kazanç elde etmenin cezasını sadece Instagram’daki sayfasının kapatılması zannediyor. Ancak Maliye Bakanlığı’nın bu konuda yaptırımları son yıllarda çok sert. Yüz binlerce şahıs ve kuruluş, kayıt dışı gelir elde etmenin cezasını büyük para cezaları ödeyerek çekti. Bu cezalandırma sisteminde, elde edilen gelirin çok üzerinde cezalar veriliyor. Ayrıca vergi kaçırmanın hapis cezası da bulunuyor.
MALİYE BAKANLIĞI BUNA NE DİYECEK?
Şimdi Maliye Bakanlığı’nın Instagram sayfalarındaki annebebek.comm gibi sayfaların kayıt dışı geliriyle ilgili nasıl bir yaptırımda bulunacağı bekleniyor. Daha önce yapılan cezai işlemlerde sosyal medyadaki kullanıcılara da toplamda milyonlarca lira cezalar kesildiği biliniyor.
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