İnternet bir anda kesildi!
Cep telefonu kullanıcıları şokta! Hem internetleri, hem de görüşmeleri bir anda kesilen vatandaşlar, şebeke operatörüne tepki yağdırdı.
Turkcell 4G bağlantısı çalışmayanlar wi-fi hatlarını açarak sosyal medyada yorumlarını paylaşıyorlar.
TURKCELL'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan, Turkcell'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şebekemizde meydana gelen sistemsel bir sorun nedeniyle Türkiye’nin bazı bölgelerinde ses ve data trafiğinde kesintiler yaşanmaktadır. Teknik ekiplerimiz sorunu hızla çözerek ses ve data trafiğini normal seyrine döndürmek için çalışmalarını sürdürmektedir." denildi.
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