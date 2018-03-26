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İnternete sansür mü geliyor?

İnternete sansür mü geliyor?.20214
  • Giriş : 26.03.2018 / 10:27:00

İnternete sansür geleceği iddiaları üzerine hükümetten açıklama geldi.

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Hükümet adına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan2ın onayının beklendiği düzenlemede yer aldığı iddia edilen internete sansür ile ilgili açıklama yaptı.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, NTV'de soruları yanıtlıyor.

Meclisten geşen internet yayınlarının RTÜK denetimi getiren düzenlemeyle denetimin nasıl olacağı ve sansür yorumları hakkında Işık şunları  söyledi:

"İnternet yayınlarına RTÜK denetimi demek, kapsamı çok çok genişletmek olur.

RTÜK’ün görev alanı, radyo televizyon ve isteğe bağlı yayıncılıkla sınırlı. Youtube, Facebook, Instagram gibi bireysel yayıncılıklarla ilgili bir durum yok. 'İnternete sansür geliyor' demek doğru değil. Kişilerin kendi yaptığı iletişim RTÜK’ün görev alanı dışında. Kamuoyuna böyle sunuldu ve bu büyük haksızlıık...

RTÜK’ün radyo ve televizyon dışında hiçbir yetkisi yok. Video paylaşımını denetleyecek diye bir şey yok. Bilgisizlikten ya da art niyeten kaynaklanıyor bu yorumlar. Karasal, uydu ve kablodaki radyo ve televizyon yayınları denetleniyorsa, internet ortamında da radyo ve televizyon yayınları yapanlar lisanslanacak. Kanunda açık net hüküm var. Cumhurbaşkanının onayı sürecindeki kanunun 84. madde 4. fıkrasıında,  'Biresyel iletişim bu madde kapsamında değerlendirilemez' deniyor..."

NTV

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