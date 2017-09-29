İnternete yüzde 50 zam!
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gönderilen torba yasa Özel İletişim Vergisi'ni de tek orana sabitliyor. ÖİV, tahsilatının büyül kısmının büyük kısmını yaptığı internet hizmetlerindeki verginin 2018'den itibaren %50 zamlanacağı öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre, Meclis'e gönderilen torba yasa Özel İletişim Vergisi'ni de (ÖİV) tek orana sabitliyor. Yeni dönemde 1999 Marmara Depremi'nin ardından başlayan ve geçen 18 yılda 60 milyar liraya ulaşan ÖİV de değişiyor. ÖİV'deki değişiklikle yüzde 7.5'lik tek oran uygulanacak. Halen yüzde 5, 15 ve 25'lik oranlar bulunuyor. Yüzde 7.5'lik ÖİV, telefon ve televizyon için ödenen vergiyi düşürürken, sadece ses kullanımında hem cep hem de sabit ev ve iş telefonu faturalarını indirecek. Şu an devletin ÖİV tahsilatının büyük kısmını yaptığı internet hizmetlerindeki vergi ise 2018'den itibaren yüzde 50 zamlanacak.
Operatörler, günlük sabit bir bedel karşılığında, mevcut tarifelerindeki paketlerini, yurtdışında da kullanabiliyor. Bu hizmetlerden KDV ve ÖİV alınmayacağı için halihazırda günlük 14.90 TL ve 19.90 TL'ye kullanılan bu paket ücretlerinde yüzde 25 indirim olabileceği belirtiliyor.
SABAH
DİĞER HABERLER
Elektriğe zam yok!
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, vatandaşları sevindirecek güzel haberi duyurdu.
Bakan'dan MTV açıklaması!
Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi artışı ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.
Doğalgaz'ın gitmediğ hiç bir İl kalmayacak
Enerji Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'deki tüm illere doğalgaz vereceklerini açıkladı.
Bakan: 40 milyon TL ödeme yapılacak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, önemli bilgiler paylaştı.
Cari açık rakamları açıklandı
Cari işlemler açığı, Temmuz ayına göre 5 milyar 121 milyon dolar olarak açıklandı.