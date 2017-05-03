İnternetten film izleyenler yandı
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, internetten yasak olmasına rağmen korsan film izleyen internet kullanıcılarının bağlantı hızını yavaşlatacaklarını söyledi.
Eğer kullanıcı, bu yasak kullanımda devam ederse, internet tamamen kesilebilecek. Avcı, "bir sanat eserini korsan, yasa dışı bir şekilde kullanıyorsanız meslek birliğiyle birlikte sizin internet kullanımınızı yavaşlatmaktan internete erişiminizi yasaklamaya kadar bir dizi tedbir öngörülüyor" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, dijital hak ihlalleriyle mücadele merkezi kuracaklarını açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu değişikliğiyle ilgili taslak hakkında basın toplantısı düzenledi. Bakan Avcı, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, "Bugünün teknolojik imkanlarıyla kimin yasal kimin yasal olmayan yollardan hangi esere ulaştığı tespit edilebiliyor. Bu konuda işin mevzuatına uygun olarak iletişim başkanlığından karar alınması gerekiyor. Yani ’benim eserlerim internet üzerinden korsan paylaşıma açılıyor mu’ bilgisi ulaştığı anda biz bunu hemen takibat altına alıyoruz. Dijital hak ihlalleriyle mücadele merkezi kuruyoruz. Sanatçıların dijital ortamlardaki haklarını korumak üzere bir merkez kuruyoruz. Bu merkezin başında bir savcı olacak. Bu konularla ilgili savcılık hemen hızla müdahale edebilecek" açıklamasında bulundu.
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