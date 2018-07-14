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İntizar'a yasak aşk sonrası büyük şok!

İntizar'a yasak aşk sonrası büyük şok!.22626
  • Giriş : 14.07.2018 / 12:09:00

İntizar'ın yapım şirketinden olay yaratacak aşk iddiası ile ilgili açıklama geldi.

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Büyüyen Beşik

Geçtiğimiz yıl ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'den boşanan Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar arasındaki aşk iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Olay iddia sonrası İntizar'ın yapım şirketinden açıklama geldi.

Mustafa Ceceli’nin ayrıldığı eşi Sinem Gedik ve şarkıcı İntizar'ın ilişki yaşadıkları iddialarının ardından İntizar'ın bağlı olduğu yapım şirketinin sahibi Polat Yağcı, sosyal medyadan açıklama yaparak İntizar'la bağlarını kopardığını açıkladı. Sinem Gedik'in avukatı ise yaptığı yazılı açıklamayla 'hukuki hakkımızı kullanacağız' mesajı verdi.
Polat Yağcı'nın paylaşımı şöyle:

Yaklaşık iki yıldır Poll Production çatısı altında sanatsal faaliyetlerini sürdüren İntizar'ın medya vasıtasıyla kamuoyuna yansıyan haberlerini üzüntü ve şaşkınlıkla okuduk. Kendisinin bugün itibariyle şirketimizle hiçbir bağı kalmamıştır. Saygılarımızla...

HÜRRİYET

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