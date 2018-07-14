İntizar: Ben yırtık, çirfek, edepsiz değilim
Geçtiğimiz yıl eşi Mustafa Ceceli ile boşanan Sinem Gedik'in İntizar ile ilişkisi olduğu iddiası ortalığı fena karıştırdı. Konuya ilişkin ünlü şarkıcı İntizar'dan açıklama geldi.
44 yaşındaki şarkıcının, Posta Gazetesi Magazin Müdürü Müge Dağıstanlı'ya yaptığı açıklamalar şöyle:
"İnsanların bedenleri, ruhları, mahremiyetlerine dil uzatılması ahlaksızlık, namuzsuzluk, edepsizlik ve bel altı vurmaktır. Boşanalı 1.5 yıl oldu ve eşinden kendi isteyerek boşandı. Bir başkasıyla evlendi. Boşanması ve yeni evliliği sürecinde prestiji, güvenilirliği kamuoyu önünde kayboldu. İstediği çevrelere giremedi. Şimdi bu konular üzerinden kendini aklamaya çalışıyor. O konular son derece bağımsız konulardır. Beni bu şekilde itibarsızlaştırmaya çalışamaz! Üstelik kanunlar önünde büyük suç işliyor. Evin içine kamera koyuyor. Eski eşi Sinem Gedik ona dava açtı.
"YALNIZIM, GARİBANIM"
"Bu süreçte Mustafa'yı sildim, Sinem'e hep destek verdim. Çünkü çok yaralanmıştı ve üzgündü. Bu yüzden intikam almaya çalışıyor. Tek derdi bu. Bir adam evladının annesini böyle bir iddiayla zor duruma düşürür mü? Ben yırtık, çirkef, edepsiz, çığırtkan biri değilim. Hiçbir konuda şov yapmam! Olaylar karşısında haksız da olsam hep susar, başımı öne eğerim. Tanıyanlar bilir; yalnızım, garibanım. Kimseye kötülük etmedim. Arkamda büyük güçler yok. Beni bitirmeye çalışıyorlar. Lütfen insanlar beni korusun. Çok kötüyüm."
POSTA
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