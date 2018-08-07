Facebook Twitter Rss

İntizar: Ne ara bu kadar çirkin olduk?

İntizar: Ne ara bu kadar çirkin olduk?.22626
  • Giriş : 07.08.2018 / 12:15:00

Mustafa Ceceli'nin eski eşi ile ilişki yaşayan İntizar'dan ilk açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Ünlü pop şarkıcısı Mustafa Ceceli'nin boşandığı eşi Sinem Gedik ile çıkan videoları nedeniyle zor günler yaşayan İntizar, Uşak'ta çıktığı konserde konu hakkında açıklama yaptı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde konser veren İntizar, şarkılarını gurbetçiler için seslendirdi. Konser arasında dinleyicilerine hitap eden İntizar, "Hayatım boyunca bir edepsizliğim kendimce olmadı. Ne kötüler sarmış dört bir yanımızı. Ne ara bu kadar kötü ve çirkin olduk? Bu filmin sonunu çok merak ediyorum" dedi.

Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen şarkıcı İntizar, sevilen şarkılarını Sivaslı'daki konserinde, gurbetçiler için seslendirdi. Sivaslı Belediyesi'nce bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Gurbetçi Festivali'nde sahneye çıkan İntizar, konser arasında dinleyicilerine hitap etti. Kendisini dinlemeye gelenlere "Siz harikasınız" diyen İntizar, şunları söyledi:

"Yağmur, çamur derken otelde sıkıldım. Yağmur yağsa da sahneye çıkacağım, dedim. Şarkılar susarsa dünya biter, insanlık biter. Aşkla sevgiyle büyük bir edeple saygıyla hepinizi kucaklıyorum. Hayatım boyunca bir edepsizliğim kendimce olmadı, bilmiyorum. Başka şansımız yok, sevmekten başka. En büyük sır; sevmek, koşulsuz sevmek. Öyle ya da böyle sevmek, sevmek ve sevilmek. Ne kötüler sarmış dört bir yanımızı. Ne ara bu kadar kötü ve çirkin olduk? Eyvahlar olsun. Hakim, savcı, yargıç oldunuz. Cennet, cehennem oldunuz. Dut oldunuz, put oldunuz. İnsan olamadınız. Bir damlacık canımla benden çok korktunuz. Oysaki yılana bile zararım dokunmaz benim, kendi kalbim şahittir. Bu filmin sonunu çok merak ediyorum."

Konser sonunda Sivaslı Belediye Başkanı Nihat Sazlıgöl, İntizar'a çilek ve çiçek verdi. İntizar ise Başkan Sazlıgöl'e teşekkür etti.

HÜRRİYET

TOKİ, Ayder Yaylası için harekete geçti

Dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ünlü modacı Nur Yerlitaş için açıklama

Ünlü modacı Nur Yerlitaş için açıklama

Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın acil ameliyata alındığı öğrenildi.

Aleyna Tilki'den açıklama: Özür dilemeyeceğim

Aleyna Tilki'den açıklama: Özür dilemeyeceğim

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yaşanan son hadiselerle ilgili açıklama yaptı.

 

İbrahim Tatlıses: İdo beni mahçup etmedi

İbrahim Tatlıses: İdo beni mahçup etmedi

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, oğlu İdo ile ilgili açıklama yaptı.

Rahatsızlanan Burak Özçivit psikolağa koştu

Rahatsızlanan Burak Özçivit psikolağa koştu

Rahatsızlanan sevilen oyuncu Burak Özçivit psikolağa koştu.

 

Aleyna Tilki: Türkiye'de tatil mi yapılır?

Aleyna Tilki: Türkiye'de tatil mi yapılır?

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yine ortalığı karıştıracak bir açıklamada bulundu.

Annesi intihar eden Hadise'ye bir şok daha

Annesi intihar eden Hadise'ye bir şok daha

Annesi intihar eden ünlü şarkıcı Hadise kardeşleriyle küstü.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya