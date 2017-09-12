Huzurlarınızda iPhone 8
Sonunda iPhone 8 ve iPhone 8 Plus resmiyete kavuştu. Bu telefonların kasası piyasada bulunan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'la aynı. Gümüş, uzay grisi ve altın renk seçenekleri var. Telefonlar Aerospace sınıfı alüminyum ve camın üzerinde 7 kat bir işlem görmüş. Apple'ın açıklamasına göre yeni iPhone'larda bir telefondaki en dayanıklı cam kullanılmış. Suya ve toza dayanıklılar.
iPhone 8'de 4.7 inç'lik, iPhone 8 Plus'ta ise 5.5 inç'lik Retina HD ekran yer alıyor.
Telefonlara güç veren A11 Bionic oldukça yetenekli. A11'de 6 çekirdek bulunuyor. İki çekirdeğin performansı A10'dan %25, diğer dört çekirdeğin performansı da %30 daha fazla. Bununla birlikte telefonlarda Apple tasarımı özel GPU yer alıyor. A10'dan %30 daha fazla GPU performansı sunuyor.
iPhone 8'in arkasında 12 MP'lik tek ana kamera bulunurken, iPhone 8 Plus'ta 12+12 MP çift kamera var. Açıklamalara göre yeni renk filtresi, sensörler ile birlikte kameralar mevcut modellere göre daha detaylı fotoğraflar çekiyor. Apple tasarımı ISP var. Bu sayede piksel işleme performansı daha yükseltilmişken, düşük ışıkta otofokus yapılabiliyor.
iPhone 8 şimdiye kadar bir akıllı telefonda en yüksek kalitede video yakalama özelliğine sahip. 240 FPS'de 1080p. iPhone 8 Plus ile daha doğal bokeh etkisi sunuyor. iPhone 8 Plus'ta yeni Portrait Lighting özelliği var. Bir portredeki ışığı değiştirmeye, filtre yerine değişiklik yapmaya izin veriyor.
Kameralar artırılmış gerçeklik yeteneğiyle dikkat çekiyor. Bu sayede gerçek mekanlarda oyunlar oynayabilir, hatta telefonları havaya tuttuğunuzda takım yıldızlarının isimlerini görebilirsiniz.
iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ta kablosuz şarj özelliği bulunuyor.
İOS 11 İŞLETİM SİSTEMİNİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER!
1)YENİ SİMGELER:
Kişiler, notlar ve anımsatıcılar için yeni simgeler geliştirildi. Önceden özellikle kişiler simgesinde sadece erkek ikonunun oluşu bazı kesimlerce tepkiye de yol açıyordu, Apple’ın kişiler için geliştirdiği yeni simgesinde hem kadın hem erkek ikonu yer alıyor. Notlar ve anımsatıcılar simgesiyse eskiye göre biraz daha sade.
2)OTOMATİK Wİ-Fİ SORUNU:
Eskiden iPhone ve iPad cihazınızdan ücretsiz olarak internete bağlandığınızda, cihaz bu Wi-Fi ağına yakın bir yerde olduğunuzda otomatik olarak o ağa bağlanıyordu. Her seferinde şifre girme derdinden kurtaran bu özelliğin kullanıcılar için dezavantajı internet hızını düşürmesiydi. Ancak yeni güncellemeyle, sinyali düşük olan ağa cihazlar otomatik olarak bağlanmayacak.
3)AYARLAR-KAPASİTE:
Telefonun ‘Ayarlar’ bölümünde ‘Genel’e gelindiğinde artık cihazın depolama durumuyla ilgili bilgi verecek ‘kapasite’ isimli yeni bir bölüm görünecek.
4)AYARLAR-HESAPLAR VE PAROLALAR SİMGESİ:
Ayarlar bölümündeki ‘Hesaplar ve Parolalar’ simgesi eskiden yatay dururken, artık dikey konumda görünüyor.
5)AYARLAR-AİRDROP
Ayarlarda, ‘Genel’ bölümüne gelindiğinde artık ‘ AirDrop’ bölümü görünecek. Önceden ‘Kontrol Merkezi’ sekmesinde bulunan bu özellikle cihazın herkesin kullanabileceği veya kişilerle sınırlandırılması durumuyla ilgili ayarlamalar yapılabilecek.
6)İ-MASSAGE UYGULAMASI:
iOS sürümüyle kullanıcılar artık iMassage’larını iCloud üzerinden saklayabilecekler.
7)APPLEPAY ÜZERİNDEN PARA GÖNDERME:
Yeni sürüm, kullanıcılara birbirleriyle mesajlaşırken ApplePay üzerinden para gönderme imkanı yaratıyor.
8)SİRİ’YE ÇEVİRİ ÖZELLİĞİ:
Siri yeni özelliğiyle birlikte çeviri yapabilecek. Şu an İngilizce, Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca dillerini çevirebilecek olan Siri’nin ilerleyen zamanda daha fazla dil seçeneği sunacağı konuşuluyor.
9)Wİ-Fİ SİMGESİ:
Eskiden daha küçük ve geniş aralıklara sahip olan Wi-Fi simgesi artık daha geniş görünüyor.
10)PRATİK HALE GELEN BİLDİRİM MERKEZİ
Kilitli ekranınızda görünen bildirimi sola doğru kaydırıldığında kilit ekranına TouchID ile açma mesajı geliyor. Dokunarak açtığınız kilidinizden direkt bildirim paneline yönlendiriliyorsunuz.
11)DAHA KULLANIŞLI KONTROL MERKEZİ
Kontrol merkezi bu sürümle eskiye nazaran daha geniş hale getiriliyor. Kullanıcıların ‘hücresel veri’ kısayolunun bulunmaması sebebiyle şikayetçi olduğunu bilen Apple yeni sürümünde bu kısayolu ‘Kontrol merkezine’ ekledi. Ayrıca ekran ışığını açıp- kapatma şeklinin de değiştirildiği görülüyor.
12)YEPYENİ BİR APPLE STORE
Apple Store iOS 11 ile, daha estetik bir görünüme kavuşmanın yanında, artık güncellemeler sekmesini aşağıya doğru kaydırarak gelen güncellemeler görülebilecek.
13)KAMERA FİLTRELERİ
Güncellemeyle cihazlara birbirinden farklı yeni filtreler ekleniyor. Bu filtrelerin fotoğrafları oldukça profesyonelleştireceği konuşuluyor, aynı zamanda çektiğiniz fotoğrafların kalitesi yükselirken dosya boyutları eskisinden çok daha düşük olacak.
14)İÇ MEKAN HARİTALARI
Apple, Haritalar uygulamasını geliştirerek artık iç mekan yönlendirmesi de yapıyor. Mesela bir AVM’de ya da havaalanında bulamadığınız bir yer olursa artık iç mekan haritalarından ayrıntılı şekilde nerede olduğunu görebiliyorsunuz.
15)QUİCK TYPE KLAVYE
Tek eliniz dolu ve diğeriyle telefonunuzda mesaj yazmanız gerekiyorsa, QuickType klavye bu konuda oldukça işinize yarayacak. Mesajınızı yazarken emoji düğmesine basılı tuttuğunuzda tüm harfler parmağınıza yaklaşıyor, böylece tek elle rahatça mesaj yazabiliyorsunuz.
DİĞER HABERLER
81 ile Bilim ve Teknoloji Merkezi!
Sanayi Bakanlığı, 81 ilde 'Bilim ve Teknoloji Merkezleri' kurmak için kolları sıvadı.
Whatsapp 'ücretli' olmayı deneyecek
Şirket sahipleri, Whatsapp'ın mobil uygulamasından para kazanmanın yollarını arıyor.
Akıllı telefonları en çok internete girmek için kullanıyoruz
Kadınlar en çok fotoğraf veya video çekiyor, erkekler ise maillerine bakıyor.
Hükümetten açıklama: Biz de açmak istiyoruz
Bir süredir Türkiye'den erişimin engellendiği Wikipedia ile ilgili Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'dan
Bilim adamları Ay'da patates yetiştirecek
Çinli bilim adamları Ay'da patates yetiştireceğini açıkladı.
Rus ordusu için görünmezlik pelerini!
Rus bilim adamları, ordu için görünmezlik pelerini geliştirdi.