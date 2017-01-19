Facebook Twitter Rss

iPhone'lar zamlandı!

iPhone'lar zamlandı!.13709
  • Giriş : 19.01.2017 / 12:14:00

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon markalarından iPhone'ye zam geldi!

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


iPhone'lar zamlandı. Gece saatlerinde açıklana zamlı tarifeler, vatandaşların ceplerini yakacak.

Apple, günler öncesinden yapılacağı söylenen zammı uyguladı ve bugün itibariyle artık iPhonelar yeni fiyatları ile satılacak. Yeni gelen zam ile iPhone 7 almak isteyenler biraz düşünmek zorunda kalacak. Çünkü iPhone 7 fiyatları artık 3800 liradan başlıyor. Apple’ın yeni yaptığı zamlar ile en yüsek fiyatlı iPhone ise 5450 liraya yükseldi. Apple’ın yaptığı bu fiyat artışından sonra diğer markaların da telefonlarına zam yapması bekleniyor. İşte bugün itibariyle zamlanan iPhoneların yeni fyatları…

İŞTE iPHONE ZAMLI FİYATLARI

32 GB iPhone 7: 3 bin 799 TL (Eski fiyat: 3 bin 199 TL)
128 GB iPhone 7: 4 bin 299 TL Eski fiyat: 3 bin 599 TL)
256 GB iPhone 7: 4 bin 799 TL (Eski fiyat: 3 bin 999 TL)

32 GB iPhone 7 Plus: 4 bin 449 TL (Eski fiyat: 3 bin 749 TL)
128 GB iPhone 7 Plus: 4 bin 949 TL (Eski fiyat: 4 bin 199 TL)
256 GB iPhone 7 Plus: 5 bin 449 TL (Eski fiyat: 4 bin 599 TL)

32 GB iPhone 6S: 3 bin 199 TL
128 GB iPhone 6S: 3 bin 699 TL

32 GB iPhone 6S Plus: 3 bin 699 TL
128 GB iPhone 6S Plus: 4 bin 199 TL

Kadınlar ödül olarak gönderilmiş

İtalya'da dehşet: Ölüler var

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Yellen'in açıklaması doları fiyatlarını yükseltti

Yellen'in açıklaması doları fiyatlarını yükseltti

Fed Başkanı Janet Yellen'in açıklaması, dolar kurunun yükselmesine neden oldu.

Borsa İstanbul'da kör havuz sistemi bitiyor

Borsa İstanbul'da kör havuz sistemi bitiyor

Borsa İstanbul'da alınan yeni kararla kör havuz uygulamasının kaldırılacağı açıklandı.

 

Şubatta ilaca da zam geliyor

Şubatta ilaca da zam geliyor

Şubat itibariyle muayene ücretlerinden sonra ilaca da zam geliyor.

Ağbal'dan asgari ücrette 'vergi' açıklaması

Ağbal'dan asgari ücrette 'vergi' açıklaması

Ağbal, asgari ücretteki 'vergi' hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

 

İşte beklenen zam oranları

İşte beklenen zam oranları

Yapılan bir ankete göre çalışanların zam beklentileri ortaya çıktı.

Teyze ve halaya da maaş geliyor!

Teyze ve halaya da maaş geliyor!

Torununa bakan büyükannelere verilecek maaşın kapsamı genişletiliyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya