iPhone'lar zamlandı. Gece saatlerinde açıklana zamlı tarifeler, vatandaşların ceplerini yakacak.Apple, günler öncesinden yapılacağı söylenen zammı uyguladı ve bugün itibariyle artık iPhonelar yeni fiyatları ile satılacak. Yeni gelen zam ile iPhone 7 almak isteyenler biraz düşünmek zorunda kalacak. Çünkü iPhone 7 fiyatları artık 3800 liradan başlıyor. Apple’ın yeni yaptığı zamlar ile en yüsek fiyatlı iPhone ise 5450 liraya yükseldi. Apple’ın yaptığı bu fiyat artışından sonra diğer markaların da telefonlarına zam yapması bekleniyor. İşte bugün itibariyle zamlanan iPhoneların yeni fyatları…32 GB iPhone 7: 3 bin 799 TL (Eski fiyat: 3 bin 199 TL)128 GB iPhone 7: 4 bin 299 TL Eski fiyat: 3 bin 599 TL)256 GB iPhone 7: 4 bin 799 TL (Eski fiyat: 3 bin 999 TL)32 GB iPhone 7 Plus: 4 bin 449 TL (Eski fiyat: 3 bin 749 TL)128 GB iPhone 7 Plus: 4 bin 949 TL (Eski fiyat: 4 bin 199 TL)256 GB iPhone 7 Plus: 5 bin 449 TL (Eski fiyat: 4 bin 599 TL)32 GB iPhone 6S: 3 bin 199 TL128 GB iPhone 6S: 3 bin 699 TL32 GB iPhone 6S Plus: 3 bin 699 TL128 GB iPhone 6S Plus: 4 bin 199 TL