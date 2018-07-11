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Irak'a hava harekatı başlatıldı!

Irak'a hava harekatı başlatıldı!.19695
  • Giriş : 11.07.2018 / 09:16:00

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a hava harekatı gerçekleştirdi.

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Sepet Beşik

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ın Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Kandil bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatında 28 hedefin imha edildiğini bildirdi.

TRT

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