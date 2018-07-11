Irak'a hava harekatı başlatıldı!
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ın Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Kandil bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatında 28 hedefin imha edildiğini bildirdi.
TRT
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