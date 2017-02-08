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Irak Başbakanı İbadi'den Bağdadi itirafı

Irak Başbakanı İbadi'den Bağdadi itirafı.19033
  • Giriş : 08.02.2017 / 12:16:00

Irak Başbakanı'ndan terör örgütü lideri hakkında önemli açıklamalar geldi.

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Kanlı terör örgütü DEAŞ'ın lideri Bağdadi'nin yeri tespit edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Irak Başbakanı Haydar El İbadi'nin DEAŞ terör örgütü lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin yerini bildiklerini açıkladı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, terör örgütü DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin neredeyse yalnız başına saklanmakta olduğunu ve yakından izlendiğini açıkladı.

Telegraph'ta yer alan habere göre İbadi, Bağdadi'nin nerede olduğunu bildiklerini ve onu yakından izlediklerini söyledi.

ÇEVRESİNDE ÇOK AZ İNSAN KALDI

France 24 kanalına konuşan İbadi, örgütün çok sayıda üst düzeyi liderinin koalisyonun hava saldırılarında öldürülmesinin ardından Bağdadi'nin çevresinde güvenilir çok az yardımcısı kaldığını belirtti.

İbadi, "Şuan neredeyse yalnız. Çok fazla güveneceği kişi yok. İzolasyonda ve biz onun hareketlerini izliyoruz" dedi.

SORULAN SORU İBADİ'Yİ GÜLDÜRDÜ

Bağdadi'nin Musul'da olup olmadığının sorulması üzerine ise İbadi'nin gülümsediği fakat yorum yapmadığı aktarıldı.

ABD BAĞDADİ İÇİN ÖDÜL KOYMUŞTU

ABD 16 Aralık 2016'da Bağdadi'nin yakalanması için bilgi sağlanması durumunda verilen ödülü 10 milyon dolardan 25 milyon dolara yükseltmişti.

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