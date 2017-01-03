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Irak Başbakanı'ndan 'PKK' açıklaması

Irak Başbakanı'ndan 'PKK' açıklaması.14059
  • Giriş : 03.01.2017 / 21:10:00

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, PKK'nın Irak topraklarını kullanmasıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

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Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkesi Irak'ın başkenti olan Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan hükümet binasında basın toplantısı düzenledi. İbadi burada yaptığı açıklamalarda Başbakan Yıldırım'ın Irak'ı ziyaretinden, hain terör örgütü PKK'nın Irak topraklarındaki faaliyetlerine ilişkin önemli ifadelerde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak'a yapacağı ziyarete değinen İbadi, "Türkiye Başbakanının Irak ziyareti, karşılıklı ziyaretler ve ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında olacak. Türkiye ve tüm ülkelerle siyasi, güvenlik, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin güçlendirilmesini istiyoruz." dedi.

Terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığıyla ilgili İbadi, "PKK'nın Irak topraklarını kullanıp Türkiye'ye saldırılarda bulunmasını kabul etmeyiz. Anayasamız da buna izin vermiyor." dedi.

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonuyla ilgili konuşan İbadi, güvenlik güçlerinin DEAŞ'a karşı son günlerde ilerleme kaydettiğini, örgütün "bitirilmesi" için dünya ülkelerinden istihbarat paylaşımı konusunda destek talebinde bulundu.

Musul vilayet meclisi üyelerine de seslenen İbadi, hizmet amaçlı toplantılarını kurtarılan bölgelerde yapmaya başlamalarını istedi.

İbadi, Musul'da kurtarılan bölgelerde ailelere gıda karneleri dağıtılmaya ve okulların yeniden açılmaya başlandığını dile getirdi.

"GÜVENLİK ZAFİYETİ VAR"

Irak'ta teröre karşı açık bir savaş verdiklerini ifade eden İbadi, Bağdat, Necef ve Salahaddin'de yaşanan saldırılarla ilgili güvenlik zafiyeti olduğunu, başkent ve diğer kentlerdeki araç dolaşımının kontrolü konusunda güvenlik güçlerine yeni talimatlar verdiğini aktardı.

İbadi, IKBY'nin petrol ihracatında daha fazla şeffaf olması gerektiğini de dile getirdi.

Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bakanların atanması sorusuna ise İbadi, söz konusu bakanlıklara yakında adayların seçileceğini, milletvekillerinin kendisiyle dayanışma göstermesini istedi.

GAZETECİ ŞEVKİ'NİN KAÇIRILMASI

Bağdat'ta kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırılan gazeteci Afrah Şevki ile ilgili soruya ise İbadi, "Bu konuda bilgilere ulaştık. Günlük titiz olarak takip ediyorum ve bu konuda bilgiler de günlük bana geliyor. Bazı kişilerin bu kaçırma olayına karıştığını ve bunun siyasi amaç taşıdığı izlenimini edindik. Failleri yakında bulmayı umuyoruz." yanıtını verdi.

Irak'ta Savunma, İçişleri, Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlıkları aylardır boş bulunuyor.

Hürriyet

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