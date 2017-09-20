Irak Başbakanı: Referandum iptal edilmeli
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türkiye'nin de tepki gösterdiği Kuzey Irak Kürt Yönetiminin bağımsızlık referandumu kararı ile ilgili açıklama yaptı ve referandumun ertelenmesi gerektiğini belirtti.
İbadi, Bağdat'taki hükümet sarayında bazı yerel ve uluslararası basın ve düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
IKBY referandumunu değerlendiren İbadi, "Irak anayasasını kuzeyden güneye kadar tüm Iraklılar oyladı. Devletteki tüm ilgili makamlar referandumun bu anayasaya aykırı olduğu kararını verdi. Herkes buna uymalı. Sen (Mesut Barzani) Kürdistan bölgesinde çoğunluk değilsin ki herkes için referandum düzenliyorsun. Kürt olmayan diğerleri nereye gidecekler." diye konuştu.
"ERTELENMESİ DEĞİL TAMAMEN İPTAL EDİLMESİ GEREKİR"
İbadi, referanduma tümden karşı olduklarını vurgularken, "Referandum ister şimdi isterse gelecekte ve ister Kürdistan isterse diğer bölgelerde yapılsın bunu kökünden reddediyoruz. Referandumun ertelenmesi değil, tamamen iptal edilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.
TRT
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