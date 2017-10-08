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Irak çağrı yaptı: Kapıları kapatın

Irak çağrı yaptı: Kapıları kapatın.10878
  • Giriş : 08.10.2017 / 08:35:00

Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve İran’a “IKBY ile olan sınır kapılarını kapatması” çağrısında bulundu.

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Kuzey Irak’ta korsan referanduma imza atan Mesud Barzani’ye yönelik abluka adımları devam ediyor. Yapılan ambargolarla Barzani yönetimi köşeye sıkıştı.

Bağdat yönetiminden de Ankara ve Tahran’a çarpıcı bir talep geldi. Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve İran’dan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile sınır kapılarını tamamen kapatmasını istedi.

Türkiye ve İran’ın Bağdat Büyükelçiliklerine iletilen mesajda Bağdat, IKBY ile kapıların kapatılması ve petrol ihracatı ile satışı başta olmak üzere ticari işlemlerin sınırlandırılması talebini resmen iletti. Irak Dışişleri’nce yapılan açıklamada mesajın iki hafta önce gönderildiği ve ‘federal hükümet teslim alana kadar (IKBY ile olan) tüm sınırların kapatılması çağrısının yapıldığı belirtildi. Irak, petrol anlaşması ve satışında da sadece merkezi yönetimin muhatap alınmasını istiyor.

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