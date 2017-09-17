Irak Cumhurbaşkanı'ndan uyarı!
Irak'ta Barzani'nin liderlik ettiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, referanduma gitmeye hazırlanıyor. Türkiye'nin de sert tepki gösterdiği referanduma bir tepki de Irak Cumhurbaşkanı Masum'dan geldi.
Irak Cumhurbaşkanı Masum, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Aziz ülkemiz, siyaset ve yüksek ulusal çıkarımızı ciddi risk ve tehlikeye atacak siyasi bir krizden geçiyor. Bundan dolayı da siyasi parti ve grup liderlerini yaşanan krizinden dolayı yoğun toplantılar yapmaya ve diyaloğa çağırıyorum." dedi.
Bağdat ve IKBY'yi söz konusu krizi istisnai çaba harcayarak çözmeye davet eden Masum, bunun IKBY'deki vatandaşlarla tüm Irak vatandaşlarının çıkarına hizmet edeceğine ve iki yönetim arasında güven oluşturacağına dikkati çekti.
Referandum krizinden dolayı ABD'nin New York kentinde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılmayacağını ifade eden Masum, kendisinin yerine Başbakan Haydar el-İbadinin katılacağını duyurdu.
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