Irak, Erdoğan'ın açıklamasını canlı yayınladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Uluslararası Ombudsmanlık toplantısında yaptığı konuşma Kuzey Irak'taki Kürtçe yayın yapan televizyonlar tarafından canlı verildi.
Bu sabah bağımsızlık referandumu için oyunu kullandıktan sonra basın toplantısı düzenleyen bölgesel yönetimin Başbakanı Neçirvan Barzani Türkiye için tehdit olmadıklarını ve Türkiye'nin kendilerine en zor zamanlarda yardım ettiğini söylemişti. Bölgesel Kürt yönetim merkezli uydadan yayın yapan Televizyonlar, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını Kürtçe simültane ile canlı olarak izleyicilerine ulaştırdı.
HÜRRİYET
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