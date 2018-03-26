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Irak hükümetinden Sincar açıklaması

Irak hükümetinden Sincar açıklaması.12970
  • Giriş : 26.03.2018 / 15:39:00

Irak hükümetinden kritik bölge Sincar ile ilgili kritik açıklama geldi.

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Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Irak hükümetinden açıklama geldi. Irak, terör örgütü PKK'nın çekildiği Sincar'a yerleştiğini bildirdi.

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