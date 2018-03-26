Irak hükümetinden Sincar açıklaması
Irak hükümetinden açıklama geldi. Irak, terör örgütü PKK'nın çekildiği Sincar'a yerleştiğini bildirdi.
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