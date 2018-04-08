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Irak'ın kuzeyinde 12 hedefe hava harekatı!

  • Giriş : 08.04.2018 / 13:13:00

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Kuzey Irak bölgesindeki 12 terör hedefinin imha edildiği bildirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde 12 terörist hedefin imha edildiğini duyurdu.

TSK'nın açıklaması şöyle:

"Irak kuzeyi Hakurk, Sinath-Haftanin, Zap ve Metina bölgelerinde birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekâtı neticesinde sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 12 hedef imha edilmiştir."

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