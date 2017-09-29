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Irak'ın kuzeyinde çatışma: 1 şehit!

Irak'ın kuzeyinde çatışma: 1 şehit!.13201
  • Giriş : 29.09.2017 / 17:26:00

Irak'ın kuzeyindeki Sarebatin bölgesinde büyük bir çatışma çıktı.

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Büyüyen Beşik

Hakkari Valiliği'nden açıklama geldi. Irak'ın kuzeyindeki Sarebatin bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Olayda bir güvenlik korucusunun şehit olduğu duyuruldu.

Çatışmada bir güvenlik korucusunun şehit olduğu ifade edilen açıklamada, aynı bölgede bir güvenlik korucusunun kazara kendisini yaraladığı kaydedildi.

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