Irak'ın kuzeyinde çatışma: 1 şehit!
Hakkari Valiliği'nden açıklama geldi. Irak'ın kuzeyindeki Sarebatin bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktı. Olayda bir güvenlik korucusunun şehit olduğu duyuruldu.
Çatışmada bir güvenlik korucusunun şehit olduğu ifade edilen açıklamada, aynı bölgede bir güvenlik korucusunun kazara kendisini yaraladığı kaydedildi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Irak'tan kritik bağımsızlık referandumu çıkışı
Iraklı din adamı Ayetullah Sistani, bağımsızlık referandumu ile ilgili açıklama yaptı.
Irak'tan açıklama: İptal edin
Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Maliki, referandum ile ilgili açıklama yaptı.
ABD'nin skandal açıklamasına jet yanıt
Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan "IKBY" açıklamasına Dışişleri'den yanıt geldi.
Dışişleri'nden flaş uyarı!
Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta bulunan ve oraya gitmeyi planlayanlara uyarılarda bulundu.
Irak'tan İran'a kritik ziyaret
Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganimi, İran'a ziyaret gerçekleştirdi.