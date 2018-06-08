Irak'ın kuzeyinde PKK'ya hava operasyonu!
TSK, Kuzey Irak'taki Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Hakurk ve Kandil bölgelerine yönelik olarak dün hava harekatı düzenlediği bildirildi.
Harekatta, teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği belirtildi.
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