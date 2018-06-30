Irak'ın kuzeyine hava operasyonu!
Hain örgüt PKK ve kollarına yönelik operasyonlar hem yurt içinde hem de yurt dışında amansız bir şekilde devam ediyor.
TSK, Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbullulara öğleden sonrası için sağanak yağış uyarısı geldi.
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