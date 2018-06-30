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Irak'ın kuzeyine hava operasyonu!

Irak'ın kuzeyine hava operasyonu!.10158
  • Giriş : 30.06.2018 / 14:11:00

TSK, Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesine hava operasyonu düzenledi.

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Büyüyen Beşik

Hain örgüt PKK ve kollarına yönelik operasyonlar hem yurt içinde hem de yurt dışında amansız bir şekilde devam ediyor.

TSK, Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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