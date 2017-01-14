Irak ordusu Musul'da kontrolü sağladı
Irak devlet televizyonunun haberine göre Musul'un güneydoğusundaki yerleşim birimlerinin tamamında Irak güvenlik güçleri kontrolü sağladı.
Irak ordusunun kontrolü sağladığı Musul'un güneydoğusunda Filistin, Somar, Domiz, Misak, Selam, Yarımca semtleri bulunuyor.
Irak devlet televizyonunun haberinde açıklamasına yer verilen Musul Operasyonlar Komutanı Abdulemir Yarullah, "Federal Polis Güçleri, koalisyon güçleri ve Irak uçaklarının hava desteğiyle Musul'un tüm güneydoğu bölgelerinde DEAŞ'a karşı kontrol sağlandı." dedi.
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