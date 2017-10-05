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Irak ordusu, o kenti DEAŞ'tan temizledi

Irak ordusu, o kenti DEAŞ'tan temizledi.15209
  • Giriş : 05.10.2017 / 09:44:00
  • Güncelleme : 05.10.2017 / 09:44:37

Irak ordusu, Kerkük'ün batısındaki ilçeyi DEAŞ'tan temizledi.

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Irak ordusu, Kerkük'ün batısındaki Havice ilçesini terör örgütü DEAŞ'tan temizledi.

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