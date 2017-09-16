Irak ordusu saldırıya başladı
Terör örgütü DEAŞ'ın kökü kazınıyor. Irak ordusu harekete geçti. Musul ve Telafer'i DEAŞ'tan temizleyen Irak, Suriye'nin sınırındaki bölgeler geri almak için saldırı başlattı.
Reuters haber ajansı, Bağdat yönetiminin teröristlere saldırı başlattığını son dakika haberi olarak geçti. Saldırıya geçilen nokta, petrol yataklarıyla bilinen güneydeki Akaşat kenti.
Ordu birliklerinin ilk hedefinde, sınırdaki El Kaim kenti bulunuyor. Açıklamada Fırat Nehri'nin çevresinin de hedefler arasında olduğu belirtildi. Deyr ez Zor'daki kuşatmayı kıran Suriye ordu birliklerinin de kısa sürede El Kaim'e yönelmesi bekleniyor.
Terör örgütünün elindeki en büyük kent Musul, 9 Temmuz'da geri alınmıştı. Türkmen kenti Telafer ise, birkaç günlük kuşatmanın ardından Ağustos'ta teröristlerden temizlenmişti.
Suriye'de büyük darbe yiyen katil sürüsü, halihazırda Irak-Suriye sınırında geniş bir alanı kontrol etse de adım adım eriyor. Kerkük'ün batısındaki küçük alan ve sınırdaki El Kaim çevresi dışında IŞİD her yerden sürüldü.
Haziran 2014'te Musul'daki El Nuri Camii'nde halifelik ilan eden kanlı terör örgütü IŞİD, son üç yıl içinde Irak ve Suriye'de yaklaşık 100 bin kilometrekareyi bulan bölgeyi kaybetti. Yitirilen alan Irak'ta yüzde 70, Suriye'de yüzde 80'i aştı.
Fiili başkent ilan ettiği Suriye Rakka'nın büyük çoğunluğunu yitiren terör örgütü, doğudaki Deyr ez Zor'da da çekiliyor.
Rusya, hafta içinde Suriye'de IŞİD'in kontrolünde yalnızca 27 bin kilometrekarelik bir alan kaldığını duyurmuştu.
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