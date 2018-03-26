Irak ordusu Sincar'a girdi
Geçtiğimiz günlerde Sincar'dan çekilen terör örgütü PKK'nın yerine bölgeye Irak ordusu girdi. Konuya ilişkin Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul'den açıklama geldi.
Resul, Ordu güçlerinin dün PKK'nın Sincar'dan çekildiği bölgelere konuşlandığını söyledi.
Terör örgütü PKK, 3 Ağustos 2014 tarihinde DEAŞ'ın Sincar'daki Ezidilere saldırmasını bahane ederek bölgede varlık göstermeye başlamıştı.
TRT
DİĞER HABERLER
AVM'de yangın: 64 kişi can verdi
Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir AVM'de çıkan yangında 64 kişi can verdi.
Alman Bakan: Türkiye kimseden korkmuyor
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar, Türkiye ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Papua Yeni Gine'de 6,8 büyüklüğünde deprem
Çin'den ABD'ye uyarı: Dünyaya yararı yok
Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) önemli uyarı geldi.
Cumhurbaşkanı'nın mal varlıkları dondurulacak
Yemen'in eski Cumhurbaşkanı'nın mal varlıkları dondurulacak.
Trump'ın göreve getirdiği isimden şok sözler
ABD'nin yeni Güvenlik Danışmanı Bolton, YPG ile ilgili önemli bir itirafta bulundu.