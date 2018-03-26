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Irak ordusu Sincar'a girdi

Irak ordusu Sincar'a girdi.16544
  • Giriş : 26.03.2018 / 08:12:00

Irak ordusunun eli kanlı terör örgütü PKK'nın çekildiği Sincar'a girdiği öğrenildi.

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Büyüyen Beşik

Geçtiğimiz günlerde Sincar'dan çekilen terör örgütü PKK'nın yerine bölgeye Irak ordusu girdi. Konuya ilişkin Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul'den açıklama geldi.

Resul, Ordu güçlerinin dün PKK'nın Sincar'dan çekildiği bölgelere konuşlandığını söyledi.

Terör örgütü PKK, 3 Ağustos 2014 tarihinde DEAŞ'ın Sincar'daki Ezidilere saldırmasını bahane ederek bölgede varlık göstermeye başlamıştı.

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