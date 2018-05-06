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Irak, Suriye'de terör örgütünü bombaladı!

Irak, Suriye'de terör örgütünü bombaladı!.10789
  • Giriş : 06.05.2018 / 10:19:00
  • Güncelleme : 06.05.2018 / 10:20:25

Irak savaş uçaklarının, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a ait mevzileri vurduğu bildirildi.

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Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan  Haydar el-İbadi'nin talimatları doğrultusunda Irak hava kuvvetleri kahramanları,  Suriye'deki El-Dişişe bölgesinde DEAŞ yöneticilerinin bulunduğu mevzilere ağır  saldırılar düzenledi." denildi.

Irak savaş uçakları daha önce de Suriye'deki DEAŞ mevzilerini hedef  almıştı.

TRT

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