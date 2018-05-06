Irak, Suriye'de terör örgütünü bombaladı!
Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Haydar el-İbadi'nin talimatları doğrultusunda Irak hava kuvvetleri kahramanları, Suriye'deki El-Dişişe bölgesinde DEAŞ yöneticilerinin bulunduğu mevzilere ağır saldırılar düzenledi." denildi.
Irak savaş uçakları daha önce de Suriye'deki DEAŞ mevzilerini hedef almıştı.
TRT
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