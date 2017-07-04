Irak sınırında büyük soygun!
Irak-Türkiye sınırında yasal şekilde iş yapan kurye firması soyguna uğradı. Otomatik tüfekli 6 kişi, milyonlarca dolarlık soygun gerçekleştirdi.
Türkiye'den Kuzey Irak'a ihracat yapan firmalarin Irak'taki alacaklarını dolar olarak Türkiye'ye sınır kapısından yasal yollardan getiren kurye firmasına ait araç, geçen Pazar akşamı silahlı soyguna uğradı. Irak'tan aldığı 7 milyon doları çuvallar içerisinde Habur sınır kapısından geçiren, içerisinde 5 kişi olan kurye aracının önü, sınır kapısından çıkıp TIR parkı yakınlarındaki üst geçide geldiği sırada iddiaya göre maskeli ve ellelerinde otomatik tüfek bulunan 6 kişi tarafından kesildi. Araçtaki 5 kişiyi silah doğrulturak indirip yere yatıran silahlı soyguncular, içerisinde toplam 7 milyon dolar bulunan çuvalları alıp kendi araçlarına koydu. Soyguncular, takip edilmemek için de kurye aracının hem kontak anahtarını aldı, hem de aracın lastiklerine ateş ederek patlattı. Olaydan sonra haber verilen jandarma, silahlı soyguncuların yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.
'ÇOK SAYIDA İHRACATÇI FİRMANIN PARASI'
Kurye firmasının sahiplerinden Osman Avil, Irak'a ihracat yapan çok sayıda firmanın paralarını kurye araçları ile yasal yollardan Türkiye'ye getirme hizmeti verdiklerini söyledi. Para taşıyan araçlarının, Pazar akşamı ellerinde otomatik tüfek ve tabancalar bulunan 6 soyguncu tarafından önü kesilip soyulduğunu belirten Osman Avil, çok sayıda ihracatçı firmaya ait olan bu paraları çalanların bir an önce bulunup cezalandırılmalarını beklediklerini kaydetti.
Cnntürk
DİĞER HABERLER
Bursa'da 1 polis şehit!
Bursa Gemlik Adliyesi'nde çıkan silahlı kavgada, bir polisin şehit olduğu belirtilirken, bir avukat
Ankara Kızılay'da toplu yürüyüşler yasak!
Ankara Valiliği yaptığı açıklamayla Kızılay meydanı civarındaki belli bölgelerde toplu yürüyüş yasağ
Van'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
Van'ın Başkale ilçesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Market zincirine kayyum atandı
Sakarya'da 12 şubeli market zincirine 3 kişilik bir kayyum heyeti atandı.
Bakan açıkladı: Vekiller içinde Bylock'çu yok
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Bylock ile ilgili açıklama yaptı.
FETÖ'nün yeni haberleşme sistemi deşifre oldu
Fethullahçı Terör Örgütü'nün yeni haberleşme sistemi deşifre oldu.