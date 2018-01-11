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Irak'ta 5.5 büyüklüğünde deprem yaşandı

Irak'ta 5.5 büyüklüğünde deprem yaşandı.19030
  • Giriş : 11.01.2018 / 11:17:00

Irak'ın Balad-Ruz bölgesinde 5.5 büyüklüğünde deprem yaşandı.

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Büyüyen Beşik

Irak'ın Balad-Ruz bölgesinde 5.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken bölge halkı büyük panik yaşadı. Sarsıntı Bağdat ve Erbil dahil birçok bölgede hissedildi.

Avrupa Sismoloji Merkezi (EMSC), 5.5 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 10.00'da gerçekleştiğini açıkladı.

ÇOK SAYIDA ŞEHİRDE HİSSEDİLDİ

Depremin merkez üssü, Irak-İran sınırı. Yerel kaynaklar, depremin başta başkent Bağdat olmak üzere çok sayıda şehirde hissedildiğini bildiriyor.

Irak'ın komşusu İran'da bu sabaha karşı 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Merkez üssü ülkenin güneydoğusundaki Hucidek kenti olan sarsıntının can veya mal kaybına yol açıp açmadığı bilinmiyor.

TRT

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