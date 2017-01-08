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Irak'ta bombalı saldırı: 12 ölü, 50 yaralı

Irak'ta bombalı saldırı: 12 ölü, 50 yaralı.23122
  • Giriş : 08.01.2017 / 10:30:00

Irak'ta yaşanan terör saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti.

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Irak yine kana bulandı. Şiilerin ağırlıkta olduğu bölgede yapılan bombalı saldırıda 12 kişi hayatını kaybederken patlamaya ilişkin detaylar da geldi.

Daha bir hafta önce Bağdat'ın Sadr semtinde meydana gelen saldırıda 36 kişi can vermiş, saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.

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