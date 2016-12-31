Irak'ta bombalı saldırı: 21 kişi can verdi
Bağdat kana bulandı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bombalı saldırı meydana geldi. Olayda 21 kişi can verirken 40'dan fazla yaralı olduğu açıklandı.
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