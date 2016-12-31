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Irak'ta bombalı saldırı: 21 kişi can verdi

Irak'ta bombalı saldırı: 21 kişi can verdi.17070
  • Giriş : 31.12.2016 / 11:25:00
  • Güncelleme : 31.12.2016 / 11:25:29

Irak Bağdat'ta gerçekleştirilen bombalı saldırıda 21 kişi can verdi.

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Bağdat kana bulandı. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bombalı saldırı meydana geldi. Olayda 21 kişi can verirken 40'dan fazla yaralı olduğu açıklandı.

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