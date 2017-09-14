Irak'ta korkunç saldırı: En az 50 kişi öldü!
Irak'ın Nasıriye kentinde bir restoran ve polis kontrol noktasında yapılan silahlı ve bombalı saldırıda 50 kişi hayatını kaybederken, 80'den fazla kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.
Polis kaynakları saldırganlardan birinin kentin güneybatısındaki restorana girerek üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini, diğer 3-4 saldırganın da içerideki insanlara ateş açtığını aktardı.
Ardından yakınlardaki polis kontrol noktasına canlı bomba saldırısı yapıldığı açıklandı. Hastane kaynakları ölenler arasında İran vatandaşlarının da olduğunu açıkladı.
Yaralılaraın bazılarının durumunun ağır olması nedniyle ölü sayısının artabileceği belirtildi.
Saldırıyı henüz hiçbir örgüt üstlenmedi.
HÜRRİYET
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