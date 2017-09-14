Facebook Twitter Rss

Irak'ta korkunç saldırı: En az 50 kişi öldü!

Irak'ta korkunç saldırı: En az 50 kişi öldü!.17070
  • Giriş : 14.09.2017 / 16:56:00

Irak'ta meydana gelen bombalı saldırıda en az 50 kişi can verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Irak'ın Nasıriye kentinde bir restoran ve polis kontrol noktasında yapılan silahlı ve bombalı saldırıda 50 kişi hayatını kaybederken, 80'den fazla kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Polis kaynakları saldırganlardan birinin kentin güneybatısındaki restorana girerek üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini, diğer 3-4 saldırganın da içerideki insanlara ateş açtığını aktardı.

Ardından yakınlardaki polis kontrol noktasına canlı bomba saldırısı yapıldığı açıklandı. Hastane kaynakları ölenler arasında İran vatandaşlarının da olduğunu açıkladı.

Yaralılaraın bazılarının durumunun ağır olması nedniyle ölü sayısının artabileceği belirtildi.

Saldırıyı henüz hiçbir örgüt üstlenmedi.

HÜRRİYET

Aboubakar Beşiktaş'ın soyunma odasına indi

Okul saatleri için açıklama geldi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Putin kulak asmadı, tatbikat başladı

Putin kulak asmadı, tatbikat başladı

Rusya 100 bin askerin katıldığı tatbikatla gövde gösterisi yaptı.

ABD: Arakan'da soykırım olduğu söylenemez

ABD: Arakan'da soykırım olduğu söylenemez

Amerika Birleşik Devletleri, Arakan ile ilgili açıklama yaptı.

 

Virüs alarmı! Tüm şehir ilaçlanacak

Virüs alarmı! Tüm şehir ilaçlanacak

İtalya'nın başkenti Roma'da yayılan virüs nedeniyle ilaçlama kararı alındı.

BM'den Myanmar hükümetine çağrı!

BM'den Myanmar hükümetine çağrı!

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Arakanlı müslümanlarla ilgili önemli bir çağrıda bulundu.

 

Ücretsiz internet dönemi başladı

Ücretsiz internet dönemi başladı

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde ücretsiz internet dönemi başladı.

ABD, Rusya ile atılan imzadan rahatsız!

ABD, Rusya ile atılan imzadan rahatsız!

ABD, Rusya ile Türkiye arasında atılan S-400 imzasından rahatsız oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya