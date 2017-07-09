Irak'ta kutlama! Başbakan Musul'da!
Irak'ın en önemli kentlerinden biri olan Musul'un DEAŞ terör örgütü tarafından geri alınması için uzun süredir çabalayan Irak ordusu, şehri teröristlerden temizlemeyi başardı. Irak Başbakanı Haydar El-Ibadi de askerleri zaferlerinden dolayı kutlamak için Musul şehir merkezine gitti.
DEAŞ tarafından Haziran 2014 ele geçirilen ve "hilafet"in ilan edildiği kent olan Musul'un geri alınması için Ekim 2016'da operasyon başlatılmıştı.
Irak ordusunun önderliğindeki operasyona Peşmerge, Sünni Arap aşiretlere bağlı silahlı gruplar ve Şii milisler katılıyor. Farklı yönlerden Musul'a ilerleyen bu gruplara ABD önderliğindeki DEAŞ'la mücadele koalisyonu hava desteği sağlıyor.
Cumartesi günü kentte savaşmaya devam eden son birkaç DEAŞ birliğinin Eski Kent yakınlarındaki bir mahallede sıkıştırıldığı belirtiliyor. Devlet televizyonu, buranın da birkaç saat içerisinde alınmasının beklendiğini duyurdu.
Irak hükümeti, Ocak ayında Doğu Musul'un tamamen "özgürleştirildiğini" açıklamıştı. Ancak kentin dar sokaklara ve dolambaçlı yollara sahip batısının geri alınması ise daha zorlu bir mücadele gerektirdi.
Irak ordusu, Ekim ayında yaptığı açıklamada kentte 6 bin DEAŞ'lının olduğunu söylemişti. Şu anda 300 kadarının halen çatışmaya devam ettiği tahmin ediliyor.
İnsani yardım kuruluşları, kentin savaş öncesinde 1,8 milyon olan nüfusunun yaklaşık yarısının 2014'ten bu yana yerinden edildiğini belirtiyor.
Kentte aylardır devam eden yoğun çatışmaların ardından silah sesleri artık iyice seyrekleşti.
Koalisyonun savaş uçakları kent semalarında uçmaya devam ediyor. Ancak bombardıman sona erdi.
Irak güvenlik güçleri hala ufak bölgelerde direnişle karşılaşmalarına karşın DEAŞ'a karşı çoktan zafer kazandıklarını ilan ettiler bile.
Ancak bu zafer ilanı henüz Irak hükümeti ya da ABD önderliğindeki koalisyon tarafından teyit edilmiş değil. Açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
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