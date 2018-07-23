Irak'ta saldırı! Erbil valilik binasını bastılar!
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde silahlı 3 saldırganın valilik binasına girdiği ve iki polisi yaraladığı aktarıldı.
Öte yandan içeride gizlenen saldırganların Valilik personelini rehin aldığı iddia edildi.
Bina çevresinde yüksek güvenlik önlemleri alınırken, içeriden hala silah sesleri geliyor.
DİĞER HABERLER
İsrail'e 'Mescid-i Aksa' notası
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik yasa dışı tutumundan dolayı Ürdün İsrail'e nota verdi.
Trump'tan Ruhani'ye: ABD'yi tehdit etme
ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi sert bir dille uyardı.
İran'dan ABD'ye: Aslanın kuyruğuyla oynama
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.