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Irak'ta saldırı! Erbil valilik binasını bastılar!

Irak'ta saldırı! Erbil valilik binasını bastılar!.10551
  • Giriş : 23.07.2018 / 09:47:00
  • Güncelleme : 23.07.2018 / 09:47:45

Erbil'de Valilik binasına kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi silahlı saldırıda bulundu, olayda 2 polis yaralandı.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde silahlı 3 saldırganın valilik binasına girdiği ve iki polisi yaraladığı aktarıldı.

Öte yandan içeride gizlenen saldırganların Valilik personelini rehin aldığı iddia edildi.
Bina çevresinde yüksek güvenlik önlemleri alınırken, içeriden hala silah sesleri geliyor.

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