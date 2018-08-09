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Irak'tan ABD'ye yaptırım şoku

Irak'tan ABD'ye yaptırım şoku.24514
  • Giriş : 09.08.2018 / 16:13:00

Irak Dışişleri Bakanlığı, Amerika ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı ambargo ile ilgili Irak'tan açıklama geldi. Bakanlık, Trump'ın sert sözlerle savunduğu yaptırımları reddettiğini açıkladı.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Mahcub yaptığı açıklamada, büyük zararlara yol açacak herhangi bir ülkeye yapılacak ambargoyu reddettiklerini belirterek, dünya toplumunu ABD’nin bu girişiminden caydırmak için baskı yapmaya çağırdı. İran’ın, Irak’a zor günlerde göstermiş olduğu tavrı hatırlatan sözcü, ülkesinin terör örgütü DEAŞ ile mücadelesinde İran’ın büyük destek verdiğini söyledi.  Irak Başbakanı Haydar İbadi dün yaptığı açıklamada, yaptırımların stratejik hata olduğunu kaydederek, “Onaylamamamıza rağmen halkımızı korumak için buna bağlı kalacağız” demişti.

TRUMP TWEET ETMIŞTI

ABD'nin İran'a yönelik iki aşamalı yeni yaptırımlarını ilan etmesinin ardından, Başkan Donald Trump Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Trump, "İran ile iş yapan ABD ile yapmayacak" ifadelerini kullandı.

TRT

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